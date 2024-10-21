В Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих: заява Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, заявив, що у грудні прийматиме рішення щодо нової моделі базової загальної військової підготовки.

Про це Сирський написав на Facebook.

"Провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців. Життя наших воїнів – безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах… Заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки", - написав він.

Згадав Сирський також про доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки від 1 до 1,5 місяця: "В рамках проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів".

Надалі, за умов, якщо оперативна ситуація дозволятиме, не виключає також наступний етап збільшення терміну базової підготовки.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про недостатню підготовку мобілізованих в Україні. За її словами, у більшості навчальних центрів мобілізованих навчають інструктори без бойового досвіду, тобто ті, хто "порішав".

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