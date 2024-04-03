В Україні хотіли знизити призовний вік до 23 років: експерт шокував заявою

Україна готує контрвідповідь Росії за “зрив” мобілізації: країна-агресор розпустила безліч чуток і дезінформації про цей процес. На тлі рішення Зеленського про зниження призовного віку до 25 років, очікується новий виток чуток з боку Кремля.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко Radio NV.

Аналітик акцентував, що ще до рішення Зеленського деякі командири в Україні озвучували думку знизити межу віку до 23 років.

Мусієнко каже, що наразі “омолодження” особового складу — базова потреба України як воюючої країни. Цей запит надходив не тільки від військових — зважитися на цей крок також радили Києву партнеру, уточнив він.

“Омолодження особового складу (навіть звучали думки 23-24 роки від деяких військових командирів) — це потреба, про яку говорять військові. Їм потрібен саме молодший особовий склад, який може ефективніше виконувати завдання”, — пояснив Мусієнко.

Аналітик стверджує, що в Міністерстві оборони України та ЗСУ знають про плани Москви зіграти на нових поправках у законі. Там готують контрвідповідь: низку заходів, які ширше доноситимуть потрібну українцям інформацію про мобілізацію, розвінчуючи міфи Москви, сказав Мусієнко.

Нагадаємо, майже через рік після ухвалення Верховною Радою президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27-ми до 25-ти років.

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