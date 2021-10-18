В Україні керівник вагоноремонтного підприємства воював на боці бойовиків: деталі

У 2014 році чоловік добровільно вступив до лав бойовиків, проте згодом повернувся на підконтрольну урядові територію.

В Україні судитимуть керівника вагоноремонтного підприємства, який у 2014 році воював на стороні бойовиків на Донбасі.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

У 2014 році чоловік добровільно вступив до незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське", підконтрольного окупантам. Він отримав від бойовиків зброю та патрулював на блокпостах між населеними пунктами Словʼяносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидві сторони мосту через річку Сіверський Донець.

Зловмисник контролював діяльність чергових змін. Також він організовував перевірку документів осіб, їх затримання, огляд та обшук транспортних засобів.

Згодом чоловік вирішив повернутися на підконтрольну урядові територію. Він влаштувався на роботу і навіть очолив кілька підприємств у галузі залізничного транспорту, зокрема державної форми власності.

Обвинувальний акт за фактами посягання на територіальну цілісність та участі у НЗФ вже скеровано до суду.

Нагадаємо, що українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР", який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після цього розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

У відповідь в окупованій Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ і замкнули їх в готелі.

Новини тижня: бойовики "ЛНР" погрожують піти в наступ на Донбасі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання