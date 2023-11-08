В Україні контрабандисти хотіли вивезти обладнання для винищувачів МіГ-29 (фото)

Служба безпеки України затримала трьох ділків, які хотіли вивезти обладнання для винищувачів МіГ-29. Організаторів “бізнесу” затримали в чотирьох містах нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, комплектуюче для бойових літаків зловмисники намагалися продати азійським замовникам. Йдеться про суму в майже 2,5 мільйона гривень. Відповідні деталі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

“Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю. Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі “свій-чужий” системою ППО”, - розповіли в СБУ.

Організаторів незаконного бізнесу затримали в Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі.

“Також в Одеській області співробітники СБУ затримали «на гарячому» одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто. За даними слідства, організатором “схеми” виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував “рекламні” оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах”, - додали в СБУ.

Вже під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів”, - зазначили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що у Румунії наразі відбувається підготовка інфраструктури для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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