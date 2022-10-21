В Україні ліквідовано 10 інструкторів з Ірану, які навчали окупантів керувати дронами – ЗМІ

Сили оборони України ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових запускати дрони-камікадзе.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела.

Видання процитувало повідомлення Українського національного центру опору про те, що росіяни доставили іранських інструкторів на тимчасово захоплену територію Херсонщини та до окупованого Криму. Там ці інструктори навчали російських окупантів запускати дрони-камікадзе Shahed-136 та поводитися з ними.

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Зазначається, що інструктори "безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі".

У статті також вказано, що Ізраїль може бути зацікавлений у тому, аби передати Україні засоби боротьби з іранськими дронами-камікадзе для випробування відповідних засобів оборони в реальних бойових умовах.

Нагадаємо, в Білому домі напередодні повідомили, що іранські військові у Криму допомагають росіянам у запуску дронів-камікадзе для ударів по українських об'єктах. Так, іранці працюють інструкторами та в технічній підтримці, а росіяни керують безпілотниками.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму.

Водночас у Пентагоні повідомили, що США можуть підтвердити іранське походження дронів, які Росія застосовує проти України, та планують продовжити роботу із союзниками для забезпечення ЗСУ необхідними засобами для оборони.

Санкції за іранські дрони

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