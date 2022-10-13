В Україні ліквідували чиновника з Москви, якого мобілізували наприкінці вересня і кинули на фронт

Московський чиновник не встиг повоювати навіть 2 тижнів.

В Україні 10 жовтня ліквідували 28-річного працівника мерії Москви. Окупанта мобілізували 23 вересня і відправили на фронт.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

28-річний Олексій Мартинов керував одним із відділень уряду Москви. 23 вересня йому вручили повістку та, ймовірно, без обіцяної підготовки відправили на фронт. Через менше ніж два тижні окупанта ліквідували.

Росіяни стверджують, що чиновник із Москви не мав ніякого бойового досвіду. Його одразу після мобілізації відправили на фронт.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня оголосив у РФ "часткову" мобілізацію. За різними даними, до окупаційної армії планують призвати від 300 тис. до 1 млн осіб.

Вже через кілька днів окупантів без належної підготовки відправляють на фронт. Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що часто росіяни розмірковують над тим, щоб здатися в полон цілими підрозділами.

За даними російських ЗМІ, в Україні також уже ліквідували 5 мобілізованих із Челябінської області.

Раніше Путін обіцяв не відправляти на війну до України щойно мобілізованих росіян. Крім того, втрати серед "мобіків" можуть бути набагато чисельнішими.

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