На Донбасі ЗСУ ліквідували командира взводу управління реактивної артилерійської батареї 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту лейтенанта Кирила Костеннікова.
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, чоловік був із Севастополя. Зрадник України приєднався до окупантів після анексії Криму та служив в російсько-окупаційній армії. Воював у Сирії, за що від Міністерства оборони РФ отримав медаль "За бойові відзнаки".
Про загибель на війні в Україні, розв'язаній Росією, повідомили російські засоби масової інформації.
Зазначається, Костєнніков народився та виріс в українському Севастополі. Закінчив Севастопольську філію МДУ ім. М.В. Ломоносова із золотою медаллю й дипломом із відзнакою. Відомо, що зрадник закінчив офіцерські курси при Вищій військовій артилерійській академії ім. Михайлова в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, за даними Офісу президента, за два місяці війни в України Росія втратила сім генералів, 22 тисячі солдатів, ракетний крейсер "Москва" та "об'єднала Європу у зневазі до росіян".
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