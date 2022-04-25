В Україні ліквідували командира взводу окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ

На Донбасі ЗСУ ліквідували командира взводу управління реактивної артилерійської батареї 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту лейтенанта Кирила Костеннікова.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, чоловік був із Севастополя. Зрадник України приєднався до окупантів після анексії Криму та служив в російсько-окупаційній армії. Воював у Сирії, за що від Міністерства оборони РФ отримав медаль "За бойові відзнаки".

Про загибель на війні в Україні, розв'язаній Росією, повідомили російські засоби масової інформації.

Зазначається, Костєнніков народився та виріс в українському Севастополі. Закінчив Севастопольську філію МДУ ім. М.В. Ломоносова із золотою медаллю й дипломом із відзнакою. Відомо, що зрадник закінчив офіцерські курси при Вищій військовій артилерійській академії ім. Михайлова в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, за даними Офісу президента, за два місяці війни в України Росія втратила сім генералів, 22 тисячі солдатів, ракетний крейсер "Москва" та "об'єднала Європу у зневазі до росіян".

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