В Україні ліквідували окупанта, який знімався у новорічному привітанні Путіна: фото

В Україні у лютому 2023 році ліквідували російського окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні диктатора Володимира Путіна.

Про це спочатку повідомив блогер Necro Mancer та у коментарі російській "Новій газеті" підтвердили знайомі загарбника.

Окупант Юрій Шнайдер був старшим лейтенантом ВДВ, він брав участь у записі новорічного ролика диктатора Путіна.

Фото: соцмережі

Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя". Також Путін нагородив військового окупаційної армії медаллю.

"Безсумнівно, підтримка верховного головнокомандувача є дуже втішною для мене і піднімає дух для виконання бойових завдань. У свій підрозділ я прибув із бойовим настроєм і готовий іти тільки вперед і тільки до перемоги", - говорив загарбник.

Знайомі Шнайдера повідомили, що окупант загинув 7 лютого біля Кремінної Луганської області. Його поранило осколками.

Нагадаємо, 21 лютого диктатор Володимир Путін збирається виступити перед Федеральними зборами. Також наступного дня запланований кривавий концерт, на якому росіяни святкуватимуть річницю війни проти України.

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