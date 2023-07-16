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В Україні ліквідували підполковника РФ, який 2014 року захоплював Крим – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1710
Час на прочитання
1 хв
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В Україні ліквідували підполковника РФ, який 2014 року захоплював Крим – фото

Анексія Криму росіянами 2014 року.

Батальйон, командиром якого був росіянин, штурмував аеропорт "Бельбек" 2014 року.

Збройні сили України ліквідували у Запорізькій області загарбника РФ, який 2014 року брав участь в анексії Криму – російського комбата, підполковника Олександра Горіна. Окупант раніше очолював 382-й окремий батальйон морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ Росії.  

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Олександра Горіна, ймовірно, було ліквідовано внаслідок удару по штабу армії РФ в окупованому Бердянську 11 липня. 

ЗСУ ліквідували російського комбата, підполковника Олександра Горіна. Фото: Денис Казанський. / ©
ЗСУ ліквідували російського комбата, підполковника Олександра Горіна. Фото: Денис Казанський.

Батальйон, командиром якого був Горін, 2014 штурмував аеропорт "Бельбек" під час захоплення та анексії Криму.

Нагадаємо, військове командування РФ звільнило командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова через критику про проблеми в армії РФ. 

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Дата публікації
Перегляди
1710
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