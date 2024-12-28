В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці

В Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу "Известия" Максим Єлісеєв.

Про це повідомив російський канал.

За інформацією росЗМІ, Єлісєєв з осені 2022 року добровільно приєднався до російської окупаційної армії. Він отримав позивний "Диктор", служив зв'язківцем. Його частина перебувала на окупованій території Луганщини.

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Вони додали, що Єлісеєв загинув внаслідок атаки безпілотника, не повідомляючи інших подробиць.

"Не стало нашого колеги, редактора телеканалу "Известия" Максима Єлісєєва. Він загинув у зоні спецоперації після атаки безпілотника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські війська відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку 27 грудня.

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