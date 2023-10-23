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В Україні ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Федосєєва

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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В Україні ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Федосєєва

Російський командир штурмового батальйону підполковник Михайло Федосєєв.

У росіян поменшало командирів.

Сили оборони у неділю, 22 жовтня, ліквідували російського командира штурмового батальйону підполковника Михайла Федосєєва.

Про це у Мережі повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Успішно демобілізований: - командир штурмового батальйону підполковник Федосєєв Михайло", - написав він.

Російський командир штурмового батальйону підполковник Михайло Федосєєв. / ©
Російський командир штурмового батальйону підполковник Михайло Федосєєв.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили ліквідували на війні в Україні чергового окупанта – розвідника Головного управління Генштабу ЗС Росії Олексія Межакова. 

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Дата публікації
Перегляди
1310
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