В Україні ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Федосєєва

Сили оборони у неділю, 22 жовтня, ліквідували російського командира штурмового батальйону підполковника Михайла Федосєєва.

Про це у Мережі повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Успішно демобілізований: - командир штурмового батальйону підполковник Федосєєв Михайло", - написав він.

Російський командир штурмового батальйону підполковник Михайло Федосєєв.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили ліквідували на війні в Україні чергового окупанта – розвідника Головного управління Генштабу ЗС Росії Олексія Межакова.

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