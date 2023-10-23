В Україні ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Федосєєва

У росіян поменшало командирів.
Сили оборони у неділю, 22 жовтня, ліквідували російського командира штурмового батальйону підполковника Михайла Федосєєва.
Про це у Мережі повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
"Успішно демобілізований: - командир штурмового батальйону підполковник Федосєєв Михайло", - написав він.
Раніше ми повідомляли, що Збройні сили ліквідували на війні в Україні чергового окупанта – розвідника Головного управління Генштабу ЗС Росії Олексія Межакова.
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