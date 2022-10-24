В Україні ліквідували російського спецназівця зі “саратівської двадцятки”: обіцяв “перебити всіх фашистів”

В Україні ліквідували російського війскового спецназу Дениса Васильченко. Раніше він обіцяв “перебити” в нашій державі “всіх фашистів”.

В Україні “жест доброї волі” зробив російський військовий, який входив до загону спеціального призначення "двадцятка" Денис Васильченко. В Україні він обіцяв “перебити всіх фашистів”.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Як стало відомо. у Херсонській області, в селище Дудчани, ліквідували російського спецназівця Дениса Васильченко. Раніше він проходив службу за контрактом у загоні спеціального призначення "двадцятка".

Що цікаво, нещодавно окупант публікував в Мережі відео, на якому обіцяв “стояти до кінця за Володимира Володимировича” та “перебити всіх фашистів”.

Водночас, за даними росЗМІ, в Україні ліквідували вже п’ять спецназівців, які входять до так званої “саратівської двадцятки”.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти оголосили набір до "тероборони" міста.

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