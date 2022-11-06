В Україні ліквідували священника РПЦ: він радив росіянкам більше народжувати, щоб відправляти дітей на війну

В Україні ліквідували настоятеля храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ Михайла Васильєва. Цей священник активно підтримував вбивства українців та закликав росіянок більше "плодитися", щоб відправляти своїх синів на війну.

Про це повідомляє сайт РПЦ та російські засоби масової пропаганди.

Заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Зеленоградський Сава (Тутунов) повідомив, що російський піп загинув зранку, 6 листопада. Він додав, що Васильєв брав участь у війнах в Чечні та Сирії. Також "батюшка" підтримував масові вбивства українців та благословляв окупантів на це. Місця, де загинув священник РПЦ, не вказують.

У священника РПЦ залишились дружина та діти.

Чим відомий Михайло Васильєв

Це священний РПЦ раніше прославився тим, що порадив росіянкам народжувати більше дітей, щоб їх не жаль було відправляти на війну проти України.

"Кожній дамі Господь дав можливість народити багато дітей. І якщо жінка, виконуючи цю заповідь "плодіться і розмножуйтеся", відмовилася від штучних методів переривання вагітності в найширшому діапазоні, то, мабуть, дитинка в неї буде не одна. А отже, їй не так боляче і страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на якийсь час", - заявляв Васильєв у жовтні 2022.

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