В Україні ліквідували вже другого командира елітного полку РФ

Контратаки ЗСУ, ймовірно, завдадуть ще більших втрат цим підрозділам.

В Україні ліквідували командира російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (ВДВ) (7-а дивізія ВДВ) Василя Попова. Це уже другий командир цього полку.

Про це інформує ISW.

За даними аналітиків, ймовірно, Василь Попов у серпні або вересні 2023 року змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку.

Зазначимо, що підрозділи 247-го полку діють в районі межі Донецької і Запорізької областей.

"Попов є другим командиром 247-го полку, який загинув під час бойових дій в Україні після смерті полковника Костянтина Зізевського в лютому 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, загибель Василя Попова підтверджує оцінку ISW про те, що ці контратаки, ймовірно, завдадуть ще більших втрат цим підрозділам.

Кого ще з окупантів ліквідували в Україні

На Бахмутському напрямку ліквідували окупанта "Карлсона", який був командиром загону БпЛА та воював у складі кадирівського спецзагону "Ахмат".

Також ЗСУ ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова.

В Україні крім того ліквідували російського загарбника та z-пропагандиста Михайла Лучина.

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