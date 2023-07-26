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В Україні лунала масштабна повітряна тривога: де і скільки ракет вдалося збити

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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В Україні лунала масштабна повітряна тривога: де і скільки ракет вдалося збити

Повітряна тривога в Україні 26 липня: де і скільки ракет вдалося збити / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Росіяни вдень 26 липня випускали по Україні з Чорного моря два "Калібри".

У середу, 26 липня, близько 13:00 окупанти завдали удару по Україні двома крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито на Вінниччині", - кажуть військові.

Зазначимо, наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море.

Наразі вже відомо, що російська терористична армія здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників. Через певний час ймовірне оголошення повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
1274
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