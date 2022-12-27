В Україні масово блокують проросійські Youtube-канали і виявляють ворожих агітаторів у Мережі: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в Мережі фейки та російські наративи. Майже 600 із них - уже отримали повідомлення про підозру.

Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, які діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення", - сказав Вітюк.

Він додав, що Служба безпеки проводить власні спеціальні інформаційні операції, спрямовані на зменшення впливу російської пропаганди.



"Цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією понад 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України", – повідомив Ілля Вітюк.

Нагадаємо, українців попередили про те, що в Мережі поширюється неправдива інформація про скасування аварійних відключень світла. Насправді ж, відмовитись від аварійних відключень Україна зможе лише після повного припинення ворожих атак на енергосистему.

А до цього російські пропагандисти поширювали фейки, щоб переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не окупанти, які гатять по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців взимку без тепла, води і світла.

Тим часом у Харківській області повідомили про підозру в колабораційній діяльності 33-річному чоловікові, який обіймав посаду директора Палацу культури в селищі Борова Ізюмського району і агітував підлеглих підтримувати нову “владу”. Зокрема, він брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.

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