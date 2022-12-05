В Україні масштабна повітряна тривога: на Банковій терміново звернулися до людей

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликає громадян не нехтувати тривогою, яка просто зараз шириться регіонами через активність ворожої авіації.

Про це Тимошенко написав у Телеграмі.

Українців просять бути в укриттях під час повітряної тривоги.

"Важливо. Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!", - написав він.

Нагадаємо, у Росії вдень 5 грудня з аеродрому Енгельс злетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що росіяни підняли у повітря 14 літаків Ту-95. Втім, як він каже, це на 6-8 менше, ніж планували окупанти.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попереджала, що російські окупаційні війська готуються до нової масованої атаки по критичній інфраструктурі України.

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