В Україні масштабна повітряна тривога: на Банковій терміново звернулися до людей

Україною шириться повітряна тривога через активність ворожої авіації.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликає громадян не нехтувати тривогою, яка просто зараз шириться регіонами через активність ворожої авіації.
Про це Тимошенко написав у Телеграмі.
Українців просять бути в укриттях під час повітряної тривоги.
"Важливо. Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!", - написав він.
Нагадаємо, у Росії вдень 5 грудня з аеродрому Енгельс злетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що росіяни підняли у повітря 14 літаків Ту-95. Втім, як він каже, це на 6-8 менше, ніж планували окупанти.
Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попереджала, що російські окупаційні війська готуються до нової масованої атаки по критичній інфраструктурі України.
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