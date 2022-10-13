В Україні - масштабна повітряна тривога: у Мережі повідомляють про запуск ракет з Чорного моря

Закликає українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатися укриттями.

Станом на 15:49 13 жовтня на всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу.

Пр це свідчить мапа тривог.

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Спочатку тривога була оголошена у південних регіонах, але досить швидко поширилися на всій території України.

Мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко повідомляє, що ракети летять на низькій висоті, аби силам ППО було важче збити. Можливий напрямок - Хмельницька та Чернівецька області.

Низка телеграм-каналів інформує про запуск "Калібрів" із акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, відомо про чотири ракети, які летять у напрямку заходу України.

Мапа повітярних тривог

Також у Мережі публікують відео, на яких зафіксовано проліт ракет над Одещиною та Кіровоградщиною. Напрямок - західні та центральні області.

Місцева влада закликає українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатися укриттями.

Нагадаємо, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже 229 добу. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території країни. Протягом минулої доби, 9 жовтня, окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, понад 90 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

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