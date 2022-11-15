В Україні - масштабна повітряна тривога: висока ймовірність запуску ракет

Прямуйте до укриття!

В Україні зранку у вівторок, 15 листопада, оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" південні, центральні та східні області країни.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття! ЗМІ повідомляють про високу ймовірність запуску російських ракет.

Нагадаємо, близько четвертої ранку 15 листопада в Запоріжжі пролунали вибухи. Російська армія вдарила по передмістю чотирма ракетами. Ймовірно, окупанти застосували ракети С-300.

Фото: alerts.in.ua

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