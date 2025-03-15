В України майже закінчилися запаси важливих ракет — західні ЗМІ

Київ звернувся до Франції та Італії за допомогою.

Україна майже вичерпала ракети Aster-30 зенітних батарей Samp-T. Український уряд звернувся до Італії та Франції з проханням надати додаткові боєприпаси

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

За інформацією ЗМІ, Київ вже кілька тижнів просить Рим і Париж надіслати щонайменше 50 ракет Aster-30. Втім, італійський резерв майже досяг критичного рівня, а решта ракет служить для забезпечення захисту важливих об'єктів на території країни. Тим часом Франція хоч і має більше ракет, але стикається з деякими обмеженнями.

У статті йдеться про те, що 14 березня міністр оборони України Рустем Умеров відвідав Рим, де зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Кросетто. Також очільник українського Міноборони провів переговори з керівництвом компанії Eurosam - спільного підприємства MBDA Italy, MBDA France і Thales, яке виробляє ракети Aster-30.

"Дискусія серед військових експертів триває, але українці тепер прагнуть якомога швидше відновити свої запаси боєприпасів. На даному етапі, коли росіяни посилили бомбардування, будь-яка система протиповітряної оборони стає цінною", - пише Corriere della Sera.

Нагадаємо, раніше Associated Press з посиланням на американського чиновника і члена комітету оборони українського парламенту писало про те, що в ЗСУ закінчилися тактичні балістичні ракети класу земля-земля ATACMS.

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