В Україні мешканець Харківщини влаштував благодійний заїзд, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Мешканець Харківщини Олександр Коломієць, який на собі відчув російські бомбардування, розповідає про жахи війни і збирає гроші на квадрокоптер для ЗСУ.

Три тисячі кілометрів велосипедом. Через всю Україну - заради допомоги українським військовим. Так мешканець Харківщини Олександр Коломієць збирає гроші на квадрокоптер для ЗСУ. Чоловік уже здолав понад дві тисячі кілометрів і зупинився на вимушений ремонт в Одесі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Ось так веломандрівника зустрічають по всій Україні. Олександр вже третій тиждень в дорозі. Ночує на кариматі, де ніч застала. А зранку, як тільки розвидниться знову в дорогу. Війна нагадує про себе усюди.

За спиною велосипедиста - прапор з його рідних Дергачів. Тканину посікли осколки авіабомб, які росіяни скинули на будинок культури. Поранення отримав і чоловік, і його велосипед. Тепер прапор допомагає мандрівнику збирати гроші на допомогу військовим.

Позаду майже дві з половиною тисячі кілометрів українських доріг. Та купа емоцій. Розповідає: люди допомагають як можуть - і грошима, і продуктами.

Харків, Київ, Карпати, Умань - врешті в Одесі велосипед не витримує і ламається. Допомагають відновити його місцеві.

А поки його вірний транспорт лагодять - Олександр зустрічає давніх друзів

До скарбнички зборів додається ще трохи грошей - з 94 тисяч, потрібних на квадрокоптер для бійців, Олександр зібрав вже понад 70 тисяч.

“Ми переможемо, перемога за нами. Весь народ турецька підтримує Україну. І не лише турецький народ. Я тут 20 років, я одружений, у мене діти, але ми за Україну вболіваємо, наче це наша країна”, - каже громадянин Туреччини Юсуф Каналджи.

Попереду в Олександра ще понад півтисячі кілометрів дороги. Всюди де він проїздить на відбійниках лишає напис – скільки днів у дорозі і скільки кілометрів проїхав. За кілька днів фінішує в рідних Дергачах, де сподівається одразу купити дрон і передати його хлопцям на передову.

Нагадаємо, що строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25.

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