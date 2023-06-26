В Україні мобільні номери захисників, які загинули чи зникли безвісти, будуть резервувати: для чого це потрібно

У вільний продаж вони не будуть надходити два роки. Зараз послуга працює в тестовому режимі.

В Україні мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на два роки. До цього зазвичай через рік номер вже надходив у вільний продаж.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як стало відомо, мобільні оператори будуть резервувати номери українських захисників, які загинули чи зникли безвісти, на два роки.

“Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення “Коханий приєднався до Viber”. Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років”, - розповів Михайло Федоров.

Щоб зарезервувати номер необхідно:

Звернутися до служби підтримки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

Повідомити номер для резерву.

Зазначити, від кого звернення.

Очікувати SMS з рішенням.

Наразі послуга працює в тестовому режимі.

Нагадаємо, що на окупованій частині Запоріжжя школярів змушують писати листи військовим РФ.

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