В Україні модернізована німецька ракетна установка IRIS-T вже знищує російські цілі

В Україні на полі бою вже використовують модернізований зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Установка добре показала себе під час останніх ракетних обстрілів Росією.

Про це під час брифінгу повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, Україна найближчим часом отримає новітню техніку, яка пройшла модернізацію.

“IRIS-Т – потужний німецький комплекс. Таких комплексів немає ніде в світі, а в Україні вже є. Єдиний мінус, що їх мало. Очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити виробництво і Україна отримала якомога більше цих комплексів для озброєння Повітряних сил ЗСУ. Одна з таких систем вже працює”, – наголосив Юрій Ігнат.

Також він додав, що результати роботи зенітного комплексу передадуть німецькій стороні для врахування "деяких моментів і нарощування потужностей".

“Ми отримаємо в найближчі місяці ще кілька пускових установок, які дещо посилять – трохи, але посилять. Комплекс має вісім пускових контейнерів. Навіть одна установка, оснащена вісьмома ракетами – це вже досить потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети і БПЛА, які летять на нас останнім часом”, - підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що в Міноборони представили перші результати натовської системи обліку та контролю логістики LOGFAS.

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