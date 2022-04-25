В Україні мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищила окупантів, які заблукали в степу

В Україні 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищила російських окупантів, які намагалися пробратися на підконтрольну ЗСУ територію.
Військові злочинці РФ заблукали в українських степах.
Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України.
“Росіянам пощастило, що їх зустріли військовослужбовці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка й гостинно вказали їм вірний напрямок. І не просто показали, а й проконтролювали, щоб ті знову не заблудили і вже точно дісталися місця призначення”, - наголосили в пресслужбі Міноборони України.
Нагадаємо, що окупанти знеструмили Кремінську підстанцію: без світла вся Луганська область.
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