В Україні мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищила окупантів, які заблукали в степу

В Україні мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищила окупантів, які заблукали в степу

В Україні 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищила російських окупантів, які намагалися пробратися на підконтрольну ЗСУ територію.

Військові злочинці РФ заблукали в українських степах.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України.

“Росіянам пощастило, що їх зустріли військовослужбовці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка й гостинно вказали їм вірний напрямок. І не просто показали, а й проконтролювали, щоб ті знову не заблудили і вже точно дісталися місця призначення”, - наголосили в пресслужбі Міноборони України.

Нагадаємо, що окупанти знеструмили Кремінську підстанцію: без світла вся Луганська область.

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