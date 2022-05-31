В Україні можна оформити виплати від міжнародних організацій через “єДопомогу”: як це зробити

В Україні можна оформити виплати від міжнародних організацій через “єДопомогу”: як це зробити

З 31 травня на соціальній платформі “єДопомога” можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Як зазначається, від сьогодні люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях можуть сформувати на платформі заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Це також стосується людей, які перебувають на деокупованих теріторіях, або територіях де ведуться активні бойові дії.

"На соціальній платформі "єДопомога" реалізовано можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій", - наголошують в пресслужбі міністерства.

Щоб отримати допомогу, в анкеті потрібно вказати персональні дані та зазначити IBAN, міжнародний номер банківського рахунку.

Нагадаємо, що окупанти за добу зруйнували 17 будинків у п'яти населених пунктах Миколаївській області.

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