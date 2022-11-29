В Україні можуть налагодити подавання електроенергії до будинків тривалістю на 5-6 годин - Шмигаль

В Україні світло можуть давати на 5-6 годин на день. Проте ситуація з електропостачанням залишається складно.

В Україні можуть налагодити подавання електроенергії до будинків тривалістю на 5-6 годин.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація зі світлом в нашій державі залишається складною, проте вже є можливість давати в оселі світло на 5-6 годин.

“Укренерго доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити від електростанцій в той чи інший регіон. Далі вже обленерго визначає, кого потрібно вимкнути, щоб дотримуватися встановлених лімітів. Зараз перед обленерго стоять два завдання: не перевищувати ліміти і мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Ми не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30 годин, а в інші залишаються без світла цілодобово”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні є різні сценарії блекауту. І це з урахуванням того, що РФ ставила собі метою знеструмити всю нашу державу ще 10 жовтня.

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