В Україні можуть почати мобілізовувати студентів: з'явився текст законопроєкту (фото)

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9672 про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який може дозволити мобілізовувати студентів, яким понад 30 років і вони отримують другу вищу освіту.

На сайті Верховної Ради текст законопроєкту, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів, з’явився 4 вересня. Його автори пропонують змінити другий і третій абзаци частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Текст законопроєкту № 9672

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що він подав до Ради такий законопроєкт, оскільки на його думку, це лише лазівка для уникнення призову до Збройних сил України.

Пояснювальна записка до законопроєкту № 9672

У законопроєкті пропонують залишити право на відстрочку лише тим студентам, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у визначеній законом послідовності. Навчання такі студенти мають розпочати не пізніше року досягнення ними 30-річного віку.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що минулого року до закладів освіти було зараховано 106 тис. 771 чоловіка призовного віку, які розпочали здобувати рівнозначний чи нижчий рівень освіти за здобутий рівень попередньої освіти.

"Не став винятком у зазначеній тенденції і поточний 2023 рік. Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме до 30 листопада, вже зараз станом на 28 серпня чисельність таких осіб становить 74 тис. 059 вступників", - йдеться у тексті.

Автори законопроєкту вважають, що така практика ухилення від призову негативно впливає на рівень нацбезпеки та оборони України, деморалізує військових, які наразі захищають незалежність країни, у тому числі забезпечуючи дотримання права на освіту військовозобов’язаним, які вже таке право реалізували, а також компрометує систему освіти в Україні.

Пояснювальна записка до законопроєкту № 9672

Нагадаємо, в Україні деякі категорії чоловіків можуть отримати повістку повторно – перелік.

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