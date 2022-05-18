В Україні можуть подовжити загальну мобілізацію: Зеленський вніс законопроєкт до Ради

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про подовження строку проведення загальної мобілізації через війну в країні.

Законопроєкт №7390 з'явився на сайті парламенту у середу, 18 травня.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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"Проєкт закону про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" від 18 травня", - йдеться у повідомленні.

Наразі текст документа на сайті ВР відсутній. Законопроєкт одержано Верховною Радою та передано на розгляд.

Варто зазначити, 24 травня спливає період загальної мобілізації, яка була оголошена через вторгнення РФ. На який термін її продовжать, поки невідомо.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про подовження терміну воєнного стану в України.

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