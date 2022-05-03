В Україні можуть розгорнути місію служби ООН з розмінування

В Україні можуть розгорнути місію служби ООН з розмінування

В Україні можуть розгорнути місію служби ООН з розмінування UNMAS. Міжнародні фахівці допоможуть краще підготувати українських саперів.

ООН має намір розгорнути в Україні місію з розмінування. Розмінування потребує територія площею близько 300 000 квадратних кілометрів. Тому Україні знадобляться досвідчені фахівці, яких раніше задіяли в Сомалі, Сирії та Іраку.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що на сьогодні UNMAS напрацьовує механізми надання допомоги Україні, її представники збирають інформацію про потреби на місцях, які вимагають розмінування.

За даними української сторони, розмінування потребує територія площею близько 300 000 квадратних кілометрів. Тому Україні знадобляться досвідчені фахівці, яких раніше задіяли в Сомалі, Сирії та Іраку.

Сторони домовилися скоординувати зусилля з питання якнайшвидшого очищення українських територій від залишків російської агресії, залучення представників служби ООН до підготовки та перепідготовки українських фахівців.

Нагадаємо, що Естонія відправляє до України команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі. Команда налічує 5 осіб з трьома автомобілями. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.

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