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В Україні можуть створити зони безпеки навколо декількох атомних станцій - Безсмертний

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В Україні можуть створити зони безпеки навколо декількох атомних станцій - Безсмертний

Фото: Енергоатом

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН буде слухатися одне із питань створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. 

В Україні можуть створити зони безпеки навколо Запорізької, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС.

Про це заявив український політик і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний в інтерв'ю ТСН.ua.

“На засіданні Генеральної Асамблеї ООН буде слухатися одне із питань створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. І сьогодні це вже четверте пленарне засідання. Там 178 питань. Туди викликали керівництво МАГАТЕ, зараз готується резолюція ООН з питання створення зони ядерної безпеки навколо цивільних об’єктів. Це питання вже вирішено. Вона буде створена і навколо Запорізької, Південноукраїнської, Чорнобильської АЕС, як потенційних територій загроз”, - наголосив Роман Безсмертний.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти заарештували підлітків, які на вулиці співали Гімн України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1071
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