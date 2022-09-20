В Україні можуть створити зони безпеки навколо декількох атомних станцій - Безсмертний

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН буде слухатися одне із питань створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

В Україні можуть створити зони безпеки навколо Запорізької, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС.

Про це заявив український політик і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний в інтерв'ю ТСН.ua.

“На засіданні Генеральної Асамблеї ООН буде слухатися одне із питань створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. І сьогодні це вже четверте пленарне засідання. Там 178 питань. Туди викликали керівництво МАГАТЕ, зараз готується резолюція ООН з питання створення зони ядерної безпеки навколо цивільних об’єктів. Це питання вже вирішено. Вона буде створена і навколо Запорізької, Південноукраїнської, Чорнобильської АЕС, як потенційних територій загроз”, - наголосив Роман Безсмертний.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти заарештували підлітків, які на вулиці співали Гімн України.

Читайте також: