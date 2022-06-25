В Україні можуть з'явитися лікарні, збудовані за модульною системою

В Україні, на визволених від росіян територіях, можуть з'явитися модульні лікарні.

Україна вивчає європейський досвід побудови лікарень, виготовлених у заводських умовах модульного типу. Вони можуть з'явитися на деокупованих територіях, де Росія завдала найбільших втрат медичній інфраструктурі.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський під час огляду будівництва подібних медичних закладів у Польщі.

За його словами, такі медичні заклади за якістю ні чим не поступаються традиційному будівництву. Однак, завдяки модульним конструкціям, значно скорочуються терміни будівництва. Модульні технології дозволяють побудувати лікарню на понад 300 ліжок у максимально короткі терміни – близько року.

Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій у такі об'єкти.

"Ми розуміємо, наскільки важливо відновити доступ населення до медичної допомоги в найкоротші терміни. Тому в деокупованих регіонах розглядаємо, зокрема, можливість будівництва сучасних модульних лікарень, які наразі функціонують у Європі. Мова йде не про "вагончики", в яких є доступ лише до найпростіших послуг, а про повноцінні медичні заклади, зведені з модульних конструкцій з повним інженерним оснащенням, що виготовлені в заводських умовах і змонтовані на будівельному майданчику. Такі лікарні не поступаються медзакладам, побудованим за традиційними технологіями, при цьому мають значні переваги у термінах будівництва", - зазначив він.

В Україні вже відновлено понад 30 об’єктів медичної інфраструктури, які були пошкоджені російськими окупантами.

Нагадаємо, від початку війни повністю зруйновано понад 100 закладів охорони здоров'я.

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