В Україні можуть заборонити віськовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу: ЗМІ повідомили деталі

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої виїзд за межі місця проживання осіб призовного віку, військовозобов'язаних та резервістів, окрім окремих категорій осіб, заборонений.

Водночас в українському законодавстві зазначено, що підставою для виїзду військовозобов'язаних за межі місця проживання, з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування таких осіб на військовому обліку. Але процедура отримання такого дозволу в умовах воєнного стану до цього часу неврегульована.

Як пише "УНІАН", за деякою інформацією, саме тому наразі відбувається підготовка документу, який регулюватиме цей порядок видачі дозволу на виїзд за межі місця проживання особам призовного віку під час воєнного часу.

Повідомляється, що згідно із запропонованим порядком, щоб виїхати з будь-якого населеного пункту (отримати дозвіл), в якому зареєстровано місце проживання, військовозобов'язаному, резервісту чи призовнику необхідно отримувати у територіальних центрах комплектації (ред. - військкоматах) дозвіл на виїзд.

Так, згідно з цим документом, дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:

призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;

військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов'язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;

в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов'язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Дозвіл на виїзд не надається громадянам України, які:

виключені з військового обліку з причин припинення громадянства України, досягнення граничного віку перебування у запасі, визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та з інших підстав, повний перелік яких наведений у частині 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

вибувають у відрядження і є військовозобов'язаними, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час (за наявності підтверджуючих документів);

є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами і зняті з військового обліку, у тому числі у зв'язку із вибуттям до нового місця проживання.

Зазначається, що в останньому випадку підставою для виїзду за межі місця проживання таких категорій осіб має бути відмітка про зняття з військового обліку у посвідченні про приписку до призовної дільниці, у військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного. Крім того, такі особи повинні стати на військовий облік протягом семи діб від дати зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання.

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Як пише "УНІАН", цей порядок запропонований також до застосування у питаннях оформлення документів для перетину державного кордону, проте наразі невідомо, яким чином його положення відповідатимуть нормам чинних Правил перетину державного кордону, затверджених Кабміном 27 січня 1997 року. Адже у підзаконному акті, який розробляється, не пропонуються до обговорення та подальшої розробки зміни до таких правил.

Варто зазначити, що в Україні наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 128-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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