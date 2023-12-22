Проблема ротації військових: майор запасу запропонував варіант

В Україні пропонують зробити ротацію військових та відправити на фронт людей, які працюють в правоохоронних органах.

Про це в ефірі “1+1” розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Піднімається питання... про мобілізацію людей, які працюють в правоохоронних органах. Це може стати в пригоді, тому що ці люди підготовлені... Може є сенс їх посилати на фронт, а тих людей, які там вже більше року-півтора, року-майже, які воюють два роки, може давати можливість попрацювати в поліції певний час”, - сказав Олексій Гетьман.

За його словами, працювати в правоохоронні органи можуть відправити людей, які не мають потрібної юридичної освіти.

“Бо, наприклад, прокурорів неможливо замінити, якщо в них немає відповідної освіти”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що в Раді прокоментували новий законопроєкт про мобілізацію.

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