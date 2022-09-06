В Україні планують звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитсадків.
В Україні можуть звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитячих садочків.
Відповідний законопроект зареєстрували на сайті Верховної Ради.
Як стало відомо, під звільнення від мобілізації потрапляють педагоги дошкільних учбових закладів, тренери закладів фізичної культури та спорту державної чи комунальної форми власності.
Водночас місце роботи людини повинно бути основним, а працювати їм потрібно не менше ніж на 0,75 ставки.
Наразі документ проходить етап розгляду.
Нагадаємо, що на Львівщині готуються до можливого збільшення кількості вимушених переселенців.
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