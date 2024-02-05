В Україні на 15 років кинули за ґрати двох агентів ГРУ, які "зливали" позиції ЗСУ на Харківщині

У зоні особливої уваги російських агентів були підрозділи українських захисників, які брали участь у битві за Харків.

В Україні до 15 років ув’язнення засудили двох російських агентів, які "зливали" позиції захисників Харкова та області. Державними зрадниками виявилися жителька Чугуївського району та її односелець.

Про це повідомили в СБУ.

Завдяки доказовій базі СБУ реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє агентів воєнної розвідки Росії, які діяли на Харківщині.

Після початку повномасштабної війни в Україні поплічники ворога передавали йому геолокації українських військ на території Харківської області. У зоні особливої уваги російських агентів були підрозділи українських захисників, які брали участь у битві за Харків.

Контррозвідники СБУ затримали обох зловмисників у серпні 2022 року в результаті спецоперації у фронтовому регіоні.

Що відомо про засуджених та їхні дії

Серед засуджених – жителька Чугуївського району. Вона дистанційно передавала розвідувадьні дані російським окупантам через свого чоловіка. Цим чоловіком виявився експосадовець розформованої міліції, який 2014 року виїхав на тимчасово захоплену територію на сході України. Там експрацівник міліції вступив до лав терористичних угруповань "ЛНР". Згодом зловмисник став "зв’язковим" Головного управління Генштабу ЗС Росії.

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Водночас дружина "зв’язкового" залишалась на Харківщині. Там вона залучила до розвідувально-підривної діяльності свого односельця – працівника енергогенерувальної компанії. Під виглядом перевірки електропостачання він отримував доступ до "потрібних" об’єктів для збирання розвідданих про місця базування Сил оборони.

Російський агент / Фото: телеграм-канал СБУ

Отриману інформацію зловмисник передавав своїй спільниці, а вона надсилала дані російському ГРУ. Для комунікації використовувалися анонімні чати в популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

До слова, СБУ також викрила агентурну мережу ФСБ Росії. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині.

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