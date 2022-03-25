В Україні на 25 березня погоджено два гумкоридори: звідки і куди можна виїхати

В Україні на 25 березня погоджено два гумкоридори: звідки і куди можна виїхати

Централізована евакуація на автобусах для маріупольців запланована з Бердянська.

В Україні 25 березня погоджено лише два гуманітарні коридори.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті

Централізована евакуація на автобусах для маріупольців запланована з Бердянська. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

48 автобусів зараз на в'їзді до міста Бердянськ. Ведемо перемовини, щоб окупаційні війська їм нарешті дозволили проїхати, повідомила Верещук. Після проходження блокпосту автобуси одразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.

На в'їзді до міста Бердянськ також заблокований бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках на проспекті Східний, 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

З міста Мелітополь до Запоріжжя

Місце зборів – пожежна частина №9. Автобуси для евакуації та з гуманітарним вантажем зранку заїхали до міста ы після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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