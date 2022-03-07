В Україні на час війни відтерміновують обов’язкові касові апарати і скасовують деякі податки для ФОПів

В Україні на час війни відтерміновують обов’язкові касові апарати і скасовують деякі податки для ФОПів

В Україні вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

В Україні уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня.

Зокрема, уряд ухвалив рішення відтермінувати сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. Також для ФОПів відтерміновується обов'язкове впровадження РРО (касових апаратів).

Крім того, уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

"Усі ці рішення та низка інших додаткових рішень, що необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, — уже ухвалено, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом", - анонсував Шмигаль.

Слід зауважити, що раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що ФОП першої та другої групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення звільнять від сплати ЄСВ; підприємства та фізичних осіб-підприємців третьої групи звільнять від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (зокрема територіальної оборони).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 грн за куб. м. Також ухвалено рішення контролювати місцевою владою ціни на товари першої необхідності.

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