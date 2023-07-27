В Україні на допит викликали журналіста-розслідувача Георгія Шабаєва: що йому інкримінують

На допит в поліцію викликають журналіста-розслідувача “Радіо Свобода” Георгія Шабаєва. Йдеться про втручання в роботу судових органів, яку розпочала прокуратура.

Про це пише автор та ведуча проєкту “Схеми: корупція в деталях” Наталія Седлецька.

Як стало відомо, розслідувач знайшов в української судді російське громадянство. Встановив, що вона літала в Москву після початку війни у 2014 році, використовуючи для в’їзду в Росію свій паспорт громадянки РФ. Їздила в анексований Крим, де за 5 років сумарно провела більше півроку.

“Та виявилось, що суддя Донецького окружного адмінсуду Людмила Арестова написала заяву на журналіста в прокуратуру, де швидко зареєстрували кримінальне провадження за статтею “втручання в роботу судових органів”. І тепер Георгій мусить ходити на допити, бо виходить слідство всерйоз побачило можливі злочинні мотиви в діях журналістів. Бо якщо б не побачили, справу б не відкрили - так зазвичай це працює. Для вчинення злочину мають бути злочинні мотиви, і не за кожною заявою реєструється кримінальне провадження, прості українці без суддівського мандату про це дуже добре знають”, - розповіла Наталія Седлецька.

За її словами, такі дії відносно українських журналістів ставлять під ризик подальщі розслідування діяльності українських суддів.

Нагадаємо, що Росія оголосила в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна.

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