В Україні на тимчасово окупованих територіях влаштовують “фільтраційні табори” - Зеленський

На тимчасово окупованих територіях окупанти влаштовують так звані “фільтраційні табори”. Через них проходять сотні тисяч людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Окупанти знищують наші міста, наші села. Вони змусили понад 12 млн українців і українок залишити свої домівки. Вони знову як і 78 років тому примусово депортують сотні тисяч наших людей на чужину, у віддалені райони”, - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він додав, що Україна - повертається,правда повертається і народ повертається. І що повномасштабне вторгнення Росії “піднімає з попелу пережите в ті часи".

Нагадаємо, що українські військові збили російський літак.

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