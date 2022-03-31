В Україні націоналізують 400 залізничних вагонів, які належать РФ та Білорусі

Зараз проводиться оцінка вартості залізничного рухомого складу.
Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю підприємств РФ та Білорусі. Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію залізничних вагонів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
"Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлено до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у зоні митного контролю одного з міст виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.
Наразі здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання.
Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю націоналізували сім вантажівок на потреби ЗСУ.
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