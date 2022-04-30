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В Україні назвали кількість зниклих безвісти через війну: вона є безпрецедентною в історії

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В Україні назвали кількість зниклих безвісти через війну: вона є безпрецедентною в історії

pixabay.com

Кількість зниклих безвісти в Україні через війну є безпрецедентною в сучасній світовій історії. За два місяці до правоохоронців надійшло понад семи тисяч заяв.

Близько половини з них розшукали, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Також статус неопізнаних отримали близько 2000 тіл загиблих, 1282 було згодом опізнано. Також у рамках кримінальних проваджень наразі призначено 927 експертиз ДНК.

МВС звернулося по допомогу до країн-партнерів та міжнародних організацій з постачання реагентів, залучення додаткових експертних груп та створення сучасного єдиного реєстру зниклих безвісти.

Нагадаємо, окупанти вбили 900 людей у Київській області. Президент Володимир Зеленський запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення.

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