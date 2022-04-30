В Україні назвали кількість зниклих безвісти через війну: вона є безпрецедентною в історії

Кількість зниклих безвісти в Україні через війну є безпрецедентною в сучасній світовій історії. За два місяці до правоохоронців надійшло понад семи тисяч заяв.
Близько половини з них розшукали, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.
Також статус неопізнаних отримали близько 2000 тіл загиблих, 1282 було згодом опізнано. Також у рамках кримінальних проваджень наразі призначено 927 експертиз ДНК.
МВС звернулося по допомогу до країн-партнерів та міжнародних організацій з постачання реагентів, залучення додаткових експертних груп та створення сучасного єдиного реєстру зниклих безвісти.
Нагадаємо, окупанти вбили 900 людей у Київській області. Президент Володимир Зеленський запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення.
Читайте також: