В Україні назвали кількість зниклих безвісти через війну: вона є безпрецедентною в історії

В Україні назвали кількість зниклих безвісти через війну: вона є безпрецедентною в історії

Кількість зниклих безвісти в Україні через війну є безпрецедентною в сучасній світовій історії. За два місяці до правоохоронців надійшло понад семи тисяч заяв.

Близько половини з них розшукали, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Також статус неопізнаних отримали близько 2000 тіл загиблих, 1282 було згодом опізнано. Також у рамках кримінальних проваджень наразі призначено 927 експертиз ДНК.

МВС звернулося по допомогу до країн-партнерів та міжнародних організацій з постачання реагентів, залучення додаткових експертних груп та створення сучасного єдиного реєстру зниклих безвісти.

Нагадаємо, окупанти вбили 900 людей у Київській області. Президент Володимир Зеленський запевнив, що українська прокуратура й правоохоронці безумовно знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов розповіли про волонтерство та ресурс "Пошук зниклих"

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