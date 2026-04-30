В Україні назвали сценарій, після якого Путін може застосувати ядерну зброю

Засновник підрозділу Lasar’s Group і заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров припустив, за якого сценарію Росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї.

Про це Єлізаров розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Він зазначив, що якщо українським силам вдасться підвищити ефективність і збільшити втрати противника — як у техніці, так і в живій силі — це може спричинити внутрішню деморалізацію російських військ. За таких умов, на його думку, Україна може отримати можливість для контрнаступу.

«Так. Ми можемо провести контрнаступ і закріпитися на вигідних позиціях. Але є ще один фактор — ризик застосування тактичної ядерної зброї. І це вже питання до міжнародних партнерів. Вони мають чітко заздалегідь визначити свою реакцію. Якщо рішення почнуть ухвалювати вже після — буде пізно», — вважає Єлізаров.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Польщі Дональд Туск обговорили проведення спільних ядерних навчань. Так країни планують зміцнити безпеку Європи. Франція — єдина країна в ЄС, яка має ядерну зброю, тому Макрон хоче залучити союзників до спільних тренувань та обміну досвідом. Це частина його плану з оновлення системи європейського стримування.

Колишній аналітик ЦРУ заявив, що Трамп вимагав доступу до ядерної зброї під час кризи з Іраном. Військові, за його словами, відповіли відмовою.

Експерт вважає, що це могло спричинити гучний скандал серед політиків і військових США. Проте його слова наразі ніхто не підтвердив і не заперечив. Досі невідомо, навіщо Трампу знадобилися ядерні коди та як він планував їх використати. Це сталося після того, як радники не впустили його до секретної Ситуаційної кімнати.

