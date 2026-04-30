ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
1850
Час на прочитання
2 хв

В Україні назвали сценарій, після якого Путін може застосувати ядерну зброю

Посилення втрат російської армії може призвести до деморалізації окупантів. Водночас у такому сценарії не можна ігнорувати ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Автор публікації
Кирило Шостак
Коментарі
Павло Єлізаров

Павло Єлізаров

Засновник підрозділу Lasar’s Group і заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров припустив, за якого сценарію Росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї.

Про це Єлізаров розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Він зазначив, що якщо українським силам вдасться підвищити ефективність і збільшити втрати противника — як у техніці, так і в живій силі — це може спричинити внутрішню деморалізацію російських військ. За таких умов, на його думку, Україна може отримати можливість для контрнаступу.

«Так. Ми можемо провести контрнаступ і закріпитися на вигідних позиціях. Але є ще один фактор — ризик застосування тактичної ядерної зброї. І це вже питання до міжнародних партнерів. Вони мають чітко заздалегідь визначити свою реакцію. Якщо рішення почнуть ухвалювати вже після — буде пізно», — вважає Єлізаров.

Світ на порозі ядерної війни: останні новини

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Польщі Дональд Туск обговорили проведення спільних ядерних навчань. Так країни планують зміцнити безпеку Європи. Франція — єдина країна в ЄС, яка має ядерну зброю, тому Макрон хоче залучити союзників до спільних тренувань та обміну досвідом. Це частина його плану з оновлення системи європейського стримування.

Колишній аналітик ЦРУ заявив, що Трамп вимагав доступу до ядерної зброї під час кризи з Іраном. Військові, за його словами, відповіли відмовою.

Експерт вважає, що це могло спричинити гучний скандал серед політиків і військових США. Проте його слова наразі ніхто не підтвердив і не заперечив. Досі невідомо, навіщо Трампу знадобилися ядерні коди та як він планував їх використати. Це сталося після того, як радники не впустили його до секретної Ситуаційної кімнати.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1850
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie