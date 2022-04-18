В Україні не буде вихідних на другий день Великодня, а також 2 та 9 травня

В Україні не буде вихідних на другий день Великодня, а також 2 та 9 травня

Вихідним днем мав бути понеділок 25 квітня.

Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан. 25 квітня, 2 травня та 9 травня будуть робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

“Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів (зокрема, 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні)”, – кажуть у відомстві.

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Згідно Кодексу законів про працю, при п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні – один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Навесні 2022 року вихідними днями мали бути понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) та 9 травня (святковий день). Однак дія статті, що визначає святкові й неробочі дні, призупиняється в умовах воєнного стану. Тому цієї весни українці не матимуть додаткових вихідних.

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