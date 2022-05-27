В Україні не планується збільшення податків, але можливе повернення ставок ПДВ та ввізних мит – Мінфін

В Україні не планується збільшення податків, але можливе повернення ставок ПДВ та ввізних мит – Мінфін

Наразі в Україні не планується збільшення податків, але розглядається повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізних мит.

Якщо війна в України триватиме ще три-чотири місяці, то це негативно відіб'ється на економіці.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

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"Ми не передбачаємо збільшення податків, не передбачаємо жорстких умов їх сплати. Ми хочемо відновити нормально працюючу податкову систему, митну систему з тим, щоб мати можливість збалансувати бюджет", - сказав Марченко.

За його словами, на першому етапі йдеться про повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізних мит.

Водночас, зауважив міністр, у разі затяжної війни потрібно буде повернутися до системи оподаткування, яка діяла до 24 лютого.

"Це є рішення вимушене", - додав він.

Марченко підкреслив, що інших варіантів фінансування армії, крім сплати податків, у держави немає. Україна не може постійно позичати кошти для утримання війська.

За даними Мінфіну, у березні 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 92,9%. У квітні 2022 року надходження становили 76,2 млрд грн або 79,5% від довоєнного плану. Не виключено, що у травні надходжень до держбюджету буде ще менше.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня схвалила податкові стимули для бізнесу на час війни. Так, ліміт доходів для використання єдиного податку було підвищено з 10 млн грн до 10 млрд грн. Це значно розширило коло підприємств, які зможуть зменшити податкове навантаження на час війни та зберегти свою діяльність. Податок з обороту встановлюється на рівні 2%. Також в Україні скасували акциз та знизили ПДВ (до 7%) на паливо.

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