В України немає часу: WP розкритикувало Палату представників США за зволікання з допомогою

Хоча Росія не може зламати дивовижний дух українського народу, це може бути рік, коли країна-агресорка подолає тонкі лінії оборони України.

Після несподіваного успіху України на початку повномасштабної війни та спроби контрнаступу 2023 року, військові перспективи країни стали похмурими. Є багато чинників, які діють проти України, зокрема той факт, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та його республіканська більшість затримали допомогу Україні на шість місяців без вагомої причини.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Автор публікації переконаний, що разом із поверненням до роботи Палати представників і завершенням боротьби за федеральний бюджет Україна повинна нарешті отримати допомогу, на яку заслуговує.

РФ адаптується у такий спосіб, від якого Україні важко захиститися

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Як описується у статті, зараз Росія адаптується на фронті у такий спосіб, від якого Україні важко захиститися. Останнім прикладом є використання планувальних бомб – старих боєприпасів, які містять до півтонни вибухівки, оснащені крилами та системами наведення для польотів на великі відстані з певною точністю. Такі бомби дозволяють російським літакам зупинятися та вести вогонь поза зоною дії українських ЗРК. Росія разом із крилатими, балістичними ракетами та дронами кілька днів поспіль завдає ударів по українських містах.

Зазначається, що Україна могла б краще себе оснастити завдяки законопроєкту про допомогу, ухваленого Сенатом США, який застопорився в Палаті представників, що передбачає надання 64 млрд дол. військової, економічної та гуманітарної підтримки.

Яка зброя потрібна Україні зараз

Так, Україні потрібно більше батарей ЗРК Patriot, щоби стримувати російські літаки та ракети; треба одержати винищувачі F-16, щоб безпосередньо кинути виклик російським літакам; держава відчайдушно потребує більше боєприпасів ППО, які закінчуються, а також артилерійських снарядів. Надходження F-16 очікується лише пізніше цього року.

Видання послалося на президента України Володимира Зеленського, який минулими вихідними заявив, що країні знадобляться 25 систем Patriot, кожна з яких має шість-вісім батарей, щоб захистити всю націю. Повідомляється, що зараз у держави є всього три системи Patriot і кілька запасних пускових установок. А щодо артснарядів, то Росія випускає приблизно шість боєприпасів на кожен випущений Україною.

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"Україна потерпає від втоми та втрат воїнів"

"Україна також потерпає від втоми та втрат воїнів, і це є серйозною внутрішньою проблему для пана Зеленського, яку неможливо вирішити грошима Сполучених Штатів та їхніх союзників. Коли Росія вторглася, він закликав українських чоловіків, старших за 27 років, але не тих, кому від 18 до 27 років, захистити молоде покоління для майбутнього нації. Середній вік українських Збройних сил становить близько 40 років, і багато старших військовослужбовців перебувають на бойових позиціях від 2014 року. Напруга залишила українську піхоту пошматованою та оголеною, про що свідчить нещодавній відступ з міста Авдіївка", – йдеться в матеріалі.

Автори зазначають, що Зеленський підписав закон про зниження мінімального призовного віку в Україні до 25 років, але він не бажає мобілізувати пів мільйона особового складу, як пропонував колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

У статті також звертається увага на законопроєкт про мобілізацію в Україні, який зазнав тисячі поправок.

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"Журналістка The Post Ізабель Хуршудян процитувала західного дипломата в Києві, який сказав, що президент і парламент грають у політику з непопулярним законодавством. Росія зазнала навіть більших втрат, ніж Україна, але має призовне населення в чотири-шість разів більше. Президент Володимир Путін може діяти з невеликим внутрішнім опором, і, здається, він налаштований продовжувати тиск", – йдеться в публікації.

Зволікання Палати представників зменшують шанси України на позитивний результат війни

Автори вказують, що військова ситуація в Україні не зовсім безнадійна. Держава значно розширила використання безпілотників для знищення російських НПЗ за сотні миль, а також зберегла чорноморський коридор для експорту зерна. Однак держава стикається з перспективою виснаження на полі бою, тоді як мирні жителі перебувають під постійним шквалом терору від російських бомб, ракет і безпілотників.

Припускається, що хоча Росія не може зламати дивовижний дух українського народу, це може бути рік, коли країна-агресорка здолає тонкі лінії оборони України. Безсумнівно, президент РФ Володимир Путін розраховує на це в поєднанні з місяцями затримки допомоги від США і сподівається на повернення на посаду експрезидента Дональда Трампа, який закликав республіканців Палати представників відмовитися від підтримки України.

"Кожен день зволікань Палати представників робить боротьбу України дедалі важчою – і зменшує шанси на позитивний результат конфлікту, навіть якщо допомога США нарешті надійде. Повідомляється, що пан Джонсон готує пакет допомоги, попри те, що він місяцями намагається не відштовхнути пана Трампа та його прихильників. Україна не має часу. Реальність має нарешті взяти гору над республіканцями в Палаті представників – інакше все, що їм залишиться, це сором", – резюмували автори статті.

До слова, 8 квітня сенаторка від Республіканської партії США Джоні Ернст висловила сподівання, що рішення про допомогу Україні у Конгресі буде ухвалене протягом наступних кількох тижнів.

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