В України немає протиракетної оборони: Жданов пояснив, завдяки чому збивають більшість ворожих ракет

В України немає протиракетної оборони: Жданов пояснив, завдяки чому збивають більшість ворожих ракет

В України немає протиракетної оборони.

Проте протиповітряна оборона збиває більшість ракет, які Росія випускає по українським містам.

Про це в етері ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Нещодавно російські окупанти випустили по Київщині 14 ракет, з яких протиповітряна оборона збила 10.

“Це дивовижний показник, бо у нас немає протиракетної оборони. Наша протиповітряна оборона збиває в такій кількості ракети, з таким відсотком - більше 50. Це чудовий показник”, - наголосив Олег Жданов.

Він також пояснив, що протиракетна оборона може збивати як ворожі літаки, так і ракети. У той час як протиповітряна оборона по ракетам працює обмежено.

Нагадаємо, що рятувальники продовжують розбирати завали на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці в Києв.

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