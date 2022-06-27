В України немає протиракетної оборони: Жданов пояснив, завдяки чому збивають більшість ворожих ракет

В України немає протиракетної оборони.
Проте протиповітряна оборона збиває більшість ракет, які Росія випускає по українським містам.
Про це в етері ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
Нещодавно російські окупанти випустили по Київщині 14 ракет, з яких протиповітряна оборона збила 10.
“Це дивовижний показник, бо у нас немає протиракетної оборони. Наша протиповітряна оборона збиває в такій кількості ракети, з таким відсотком - більше 50. Це чудовий показник”, - наголосив Олег Жданов.
Він також пояснив, що протиракетна оборона може збивати як ворожі літаки, так і ракети. У той час як протиповітряна оборона по ракетам працює обмежено.
Нагадаємо, що рятувальники продовжують розбирати завали на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці в Києв.
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