В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де лунають вибухи

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Пізно увечері 4 жовтня оголосили повітряну тривогу в низці областей через загрозу ракетного удару та пуску КАБів.

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові Телеграм-канали.

За інформацією Повітряних сил, зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Крім того, росіяни двічі запустили КАБи на Запоріжжі, а також раз у напрямку Сумщини.

Вибухи лунали у Запорізькій області, Миколаєві і Конотопі (Сумська обл.).

Карта повітряних тривог станом на 22:29

Раніше повідомлялося, що РФ може повторити тактику флангового оточення важливого міста на Донеччині.

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