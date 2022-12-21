В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: яка причина

У середу, 21 грудня, близько 12:30 по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 21 грудня пов'язана з активністю ворожої авіації в Білорусі.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

За інформацією ресурсу, о 11:50 в Барановичах злетів винищувач супроводу А-50. Він, ймовірно супроводжує літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц", який піднявся в небо о 12:03 на аеродромі в Мачулищах.

О 12:03 з Барановичів здійнявся другий винищувач супроводу А-50, а за кілька хвилин здійнявся ще один. Згодом о 12:30 в Мачулищах злетів ще й російський МіГ-31К ВКС РФ.