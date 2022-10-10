В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: залишайтеся в укриттях (мапа)

Близько сьомої ранку в більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу.

В Україні зранку 10 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" майже усі області, окрім західних та автономної республіки Крим.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

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Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже 229 добу. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території країни. Протягом минулої доби, 9 жовтня, окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, понад 90 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Ворог продовжує тероризувати та вбивати мирне населення міста Запоріжжя. У ніч проти 10 жовтня там було зафіксовано близько десятка нових приходів. У результаті було зруйновано житлову багатоповерхівку. кількість загиблих та постраждалих встановлюється.

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