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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях (карта)

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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях (карта)

Фото з відкритих джерел

Загроза ракетного удару - майже у всіх областях України.

В Україні зранку 3 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога.

Загроза ракетного удару - майже у всіх областях. 

Не нехтуйте своєю безпекою - перебувайте в укриттях. 

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Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти ракетами обстріляли місто Запоріжжя.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", - додав він.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
12к
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