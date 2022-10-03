В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях (карта)

Загроза ракетного удару - майже у всіх областях України.
В Україні зранку 3 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога.
Загроза ракетного удару - майже у всіх областях.
Не нехтуйте своєю безпекою - перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти ракетами обстріляли місто Запоріжжя.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.
"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", - додав він.
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